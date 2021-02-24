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    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)

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    Серед іншого правоохоронці вилучили&nbsp;автомат АК-74 з чотирма магазинами - У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    Серед іншого правоохоронці вилучили автомат АК-74 з чотирма магазинами
    Фото: Київська міська прокуратура

    Чоловік незаконно зберігав та збував зброю та боєприпаси

    Співробітники Дніпровського управління поліції в Києві за оперативного супроводження СБУ та процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 у ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримали 28-річного громадянина, який незаконно зберігав та збував зброю та боєприпаси.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Чоловіка викрили за результатами двох етапів оперативних закупок зброї.

    Надалі у ході обшуків, проведених за місцем проживання та реєстрації затриманого, а також в його автомобілі, правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат АК-74 з чотирма магазинами, два пістолети-кулемети (скорпіон), два корпуси гранати Ф-1, вісім корпусів гранат РГД-5, дев’ять запалів типу УЗРГМ, понад 4 тис. набоїв до вогнепальної зброї, балаклави, флешки, приціл нічного бачення, мобільні телефони, сім-карти, мікро-відеокамеру, кастети та інші речові докази.

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    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)

    Наразі триває комплекс слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин, за яких вказані предмети опинилися у володінні затриманого.

    Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

    Слідчі дії тривають.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал зброя боєприпаси
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