У Києві затримали молодика з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)

Чоловік незаконно зберігав та збував зброю та боєприпаси

Співробітники Дніпровського управління поліції в Києві за оперативного супроводження СБУ та процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 у ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримали 28-річного громадянина, який незаконно зберігав та збував зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловіка викрили за результатами двох етапів оперативних закупок зброї.

Надалі у ході обшуків, проведених за місцем проживання та реєстрації затриманого, а також в його автомобілі, правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат АК-74 з чотирма магазинами, два пістолети-кулемети (скорпіон), два корпуси гранати Ф-1, вісім корпусів гранат РГД-5, дев’ять запалів типу УЗРГМ, понад 4 тис. набоїв до вогнепальної зброї, балаклави, флешки, приціл нічного бачення, мобільні телефони, сім-карти, мікро-відеокамеру, кастети та інші речові докази.

Наразі триває комплекс слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин, за яких вказані предмети опинилися у володінні затриманого.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Слідчі дії тривають.