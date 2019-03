Отруєння Скрипалів: прем'єр Британії переплутала шпиль у Солсбері

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей приїхала в Солсбері в річницю отруєння Скрипалів

На офіційній сторінці британського прем'єра Терези Мей у Twitter був розміщений пост про Солсбері, помилково проілюстрований фотографією з Бата.

На помилку звернув увагу журналіст Джим Вотерсон.

«Та ж навіть російські підозрювані в отруєнні могли розпізнати правильний шпиль церкви», - написав Вотерсон.

Згідно із заявою прем'єр-міністра, помилка була виправлена.

That’s Bath, not Salisbury. At least the Russian poisoning suspects could recognise the correct church spire. pic.twitter.com/moXlDioDwk