Отруєння Скрипалів: прем'єр Британії переплутала шпиль у Солсбері



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Згідно із заявою прем'єр-міністра, помилка була виправлена

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей приїхала в Солсбері в річницю отруєння Скрипалів

На офіційній сторінці британського прем'єра Терези Мей у Twitter був розміщений пост про Солсбері, помилково проілюстрований фотографією з Бата.

На помилку звернув увагу журналіст Джим Вотерсон.

«Та ж навіть російські підозрювані в отруєнні могли розпізнати правильний шпиль церкви», - написав Вотерсон.

Згідно із заявою прем'єр-міністра, помилка була виправлена.

That’s Bath, not Salisbury. At least the Russian poisoning suspects could recognise the correct church spire. pic.twitter.com/moXlDioDwk — Jim Waterson (@jimwaterson) 4 марта 2019 г.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей приїхала в Солсбері в річницю отруєння колишнього російського агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Як відомо, Велика Британія звинувачує Росію в тому, що вона стоїть за отруєнням Скрипалів. У березні 2018 року Тереза Мей видворила 23 передбачуваних російських шпигунів з лондонського посольства, що стало найбільшим масовим вигнанням дипломатів після холодної війни.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).