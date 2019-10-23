Поліграфшоу: Дубінський переконує детектор, що не брав хабарів за голосування на податковому комітеті



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Олександр Дубінський пройшов тест на детекторі брехні

Депутат заперечив, що мав якісь домовленості про блокування законопроектів за грошову винагороду

Народний депутат від фракції «Слуги народу» Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

В ході запитань він заперечив, що не підтримав законопроект №2047, який зокрема ліквідовує так звані «майданчики Яценка», за хабар у розмірі від 30 до 50 тисяч доларів і за будь-якій хабар взагалі.

Він також сказав «ні» на запитання, чи отримував він гроші за будь-яке голосування у Верховній Раді.

Також депутат заперечив, що мав якісь домовленості про блокування законопроектів за грошову винагороду. Жодного колегу з податкового комітету у хабарництві Дубінський не підозрює.

Крім цього, він заперечив, що хтось йому пропонував гроші за голосування проти законопроекту №2047, а також за будь-які інші законопроекти.

Після Дубінського поліграф має пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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Джерело: Громадське