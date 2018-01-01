Президент заявив про готовність обміняти російських солдат на Сущенка

«Ми готові відпустити російських солдатів, які прийшли на нашу землю як вбивці, щоб натомість звільнили Сущенка»

Україна готова обміняти затриманих на Донбасі російських солдатів на утримуваних в Росії українців. [READ_MORE] Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю австрійському виданню Profil. «Ми готові відпустити російських солдатів, які прийшли на нашу землю як вбивці, щоб натомість звільнили Сущенка. Вчора (8



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Роман Сущенко у російській тюрмі

«Ми готові відпустити російських солдатів, які прийшли на нашу землю як вбивці, щоб натомість звільнили Сущенка»

Україна готова обміняти затриманих на Донбасі російських солдатів на утримуваних в Росії українців.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю австрійському виданню Profil.

«Ми готові відпустити російських солдатів, які прийшли на нашу землю як вбивці, щоб натомість звільнили Сущенка. Вчора (8 лютого, - ред.) було день народження журналіста», - сказав глава держави.

Порошенко наголосив, що Україна хоче визволити усіх українців, що утримуються в Росії.

Президент нагадав, що скоро мине чотири роки відколи відомий кримський режисер Олег Сєнцов в російському полоні.

«Сущенко, Сенцов, багато кримський татар: ми хочемо повернути їх», - наголосив Порошенко.