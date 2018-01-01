Президент заявив про готовність обміняти російських солдат на Сущенка
- Сьогодні, 16:19
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«Ми готові відпустити російських солдатів, які прийшли на нашу землю як вбивці, щоб натомість звільнили Сущенка»
Україна готова обміняти затриманих на Донбасі російських солдатів на утримуваних в Росії українців.
Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю австрійському виданню Profil.
«Ми готові відпустити російських солдатів, які прийшли на нашу землю як вбивці, щоб натомість звільнили Сущенка. Вчора (8 лютого, - ред.) було день народження журналіста», - сказав глава держави.
Порошенко наголосив, що Україна хоче визволити усіх українців, що утримуються в Росії.
Президент нагадав, що скоро мине чотири роки відколи відомий кримський режисер Олег Сєнцов в російському полоні.
«Сущенко, Сенцов, багато кримський татар: ми хочемо повернути їх», - наголосив Порошенко.