Політв’язня Клиха в РФ відвідав український консул

За словами адвоката, за запитом консульства у в'язниці видали виписку з історії хвороби Клиха

Український консул відвідав засудженого в РФ громадянина України Станіслава Клиха, який перебуває у Верхньоуральській в'язниці (Челябінська область). Також в ув'язненого побував і адвокат Ілля Новіков. «Червоні номери «146» у челябінській глибинці. Це український консул приїхав до Верхньоуральської в'язниці провідати Станіслава



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Станіслав Клих

За словами адвоката, за запитом консульства у в'язниці видали виписку з історії хвороби Клиха

Український консул відвідав засудженого в РФ громадянина України Станіслава Клиха, який перебуває у Верхньоуральській в'язниці (Челябінська область). Також в ув'язненого побував і адвокат Ілля Новіков.

«Червоні номери «146» у челябінській глибинці. Це український консул приїхав до Верхньоуральської в'язниці провідати Станіслава Клиха», - написав Новіков у своєму Twitter у вівторок.

Адвокат також повідомив про свій візит до Клиха, зазначивши, що той «має трохи кращий вигляд, ніж перед етапом із Грозного, але говорить іще більш незв'язно, ніж раніше, і зовсім не може утримувати увагу на одній темі».

Крім того, за словами Новікова, за запитом консульства у в'язниці видали виписку з історії хвороби Клиха, зазначивши, що такі виписки «в тюрмах завжди такі, що нічого не зрозуміло, і скарг немає».

Раніше російська правозахисниця Тетяна Щур повідомляла про візит до Клиха адвоката Романа Качанова.

«Ув'язнений почувається задовільно, «тільки постійно болять ноги» (він підозрює в себе «туберкульоз кістки»)», - прокоментувала Щур.

Вона зазначила, що в адвоката виникли серйозні побоювання щодо психічного здоров'я Клиха.

У листопаді стало відомо, що стан здоров’я ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився, він перебував у комі шість днів.

30 серпня 2017 року стало відомо, що Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. У вересні Клиха повернули до колонії у Верхньоуральську.

1 вересня омбудсмен РФ Москалькова направила запит у Федеральну службу виконання покарань для уточнення місцезнаходження Клиха.