За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів, без втрат



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12 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

Окупанти, зокрема, стріляли з гармат БМП

У четвер, 12 грудня, бойовики на Донбасі всім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь з гармат БМП.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 12 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з українського боку не було.