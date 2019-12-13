За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів, без втрат
Окупанти, зокрема, стріляли з гармат БМП
У четвер, 12 грудня, бойовики на Донбасі всім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь з гармат БМП.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:
- біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:
- біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 12 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з українського боку не було.