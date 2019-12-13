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    За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів, без втрат

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    12 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил не зафіксовано - За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів, без втрат
    12 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

    Окупанти, зокрема, стріляли з гармат БМП

    У четвер, 12 грудня, бойовики на Донбасі всім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь з гармат БМП.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

    • біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

    • біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
    • поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 12 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з українського боку не було.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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