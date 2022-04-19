Чехія погодилася ремонтувати пошкоджені у війні українські танки та БТРи

Першими відремонтованими машинами стануть українські танки Т-64

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова повідомила, що держава погодилася ремонтувати пошкоджені під час бойових дій українські танки та бронетранспортери. Першими відремонтованими машинами стануть українські танки Т-64, а після цього – інші, зокрема, бойові машини піхоти. Про це пише BBC.

Чорнохова повідомила, що Чехія була першою країною, до якої Україна звернулася з проханням про обслуговування та ремонт бойових машин.

Крім того, видання Seznam повідомило, що українські машини ремонтуватимуть і в сусідній Словаччині.

Раніше повідомлялося, що підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

«Це СБРМ «Тігр». Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т). Модуль був призначений для розвідки повітряних цілей та протидії роботі української авіації. Під час бою екіпаж модуля було знищено.

Також бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї.

Крім того, українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30.