  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України

    Польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України

    У Польщі з’явилися чутки про те, що зі складів у Любліні зникли сто модернізованих танків Т-72

    Про чутки щодо зникнення цілої сотні танків Т-72 написало видання Visegrád 24. ЗМІ послалося на слова відомого польського військового експерта Яроша Вольскі, який підтвердив чутки про «зникнення» важкої техніки із місця зберігання, а також недвозначно написало в кінці повідомлення: «Гарного полювання, Україно».

    Пізніше журналісти Visegrád 24 пожартували, що до можливої появи на території України нових танків ці чутки не мають жодного відношення, бо «такі танки можна придбати у будь-якому воєнторзі, як і зброю, якою захопили Крим 2014 року».

    За кілька годин на Twitter-сторінці з’явилися фотографії танків, які нібито везуть з Любліна до східного кордону.

    Сам Ярош Вольскі написав у Twitter, що висловився трохи не так, як сказали у Visegrád 24, але фактично визнав можливість поставок польських танків Україні. «Допомога Україні надходить з… країні НАТО, так би мовити. А кількість залишимо на потім», – пояснив експерт.

    Нагадаємо, що на початку квітня Чехія передала Україні танки Т-72 та іншу бронетехніку радянського виробництва.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України