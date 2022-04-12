Польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України

У Польщі з’явилися чутки про те, що зі складів у Любліні зникли сто модернізованих танків Т-72

Про чутки щодо зникнення цілої сотні танків Т-72 написало видання Visegrád 24. ЗМІ послалося на слова відомого польського військового експерта Яроша Вольскі, який підтвердив чутки про «зникнення» важкої техніки із місця зберігання, а також недвозначно написало в кінці повідомлення: «Гарного полювання, Україно».

Пізніше журналісти Visegrád 24 пожартували, що до можливої появи на території України нових танків ці чутки не мають жодного відношення, бо «такі танки можна придбати у будь-якому воєнторзі, як і зброю, якою захопили Крим 2014 року».

The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.



They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2022

За кілька годин на Twitter-сторінці з’явилися фотографії танків, які нібито везуть з Любліна до східного кордону.

Rumors swirl in Poland about the Polish authorities discovering that 100 modernized T-72 M1R have disappeared from a storage facility near Lublin.



Somebody also took this picture a few days ago of T-72s being transported east on a Polish highway.



May they find the thieves! pic.twitter.com/IkGDqo8ldj — Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2022

Сам Ярош Вольскі написав у Twitter, що висловився трохи не так, як сказали у Visegrád 24, але фактично визнав можливість поставок польських танків Україні. «Допомога Україні надходить з… країні НАТО, так би мовити. А кількість залишимо на потім», – пояснив експерт.

Co prawda nie do końca tak to ująłem no ale niech będzie... ;)

Pomoc na UKR dociera z...krajów NATO że tak to ujmę. A liczby zostawmy na później. #wojnanaUkrainie #wojna2022 #UkraineWar #war https://t.co/AI5JrSGpx0 — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) April 12, 2022

Нагадаємо, що на початку квітня Чехія передала Україні танки Т-72 та іншу бронетехніку радянського виробництва.