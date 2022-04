Польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України

Про чутки щодо зникнення цілої сотні танків Т-72 написало видання Visegrád 24. ЗМІ послалося на слова відомого польського військового експерта Яроша Вольскі, який підтвердив чутки про «зникнення» важкої техніки із місця зберігання, а також недвозначно написало в кінці повідомлення: «Гарного полювання, Україно».

Пізніше журналісти Visegrád 24 пожартували, що до можливої появи на території України нових танків ці чутки не мають жодного відношення, бо «такі танки можна придбати у будь-якому воєнторзі, як і зброю, якою захопили Крим 2014 року».

The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.



They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014