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    Польща посилює контроль на кордоні через коронавірус

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    <span>Влада Польщі ухвалила рішення посилити контроль на кордоні з Чехією та Німеччиною</span> - Польща посилює контроль на кордоні через коронавірус
    Влада Польщі ухвалила рішення посилити контроль на кордоні з Чехією та Німеччиною

    У Варшаві підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом в Польщі

    Число заражених коронавірусом у Польщі досягло 16 осіб, на кордоні з Німеччиною і Чехією посилять контроль. Про це пишуть польські ЗМІ.

    Зокрема, у польському МОЗ підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом. Перший випадок зафіксований у Кракові, нових заражених виявили у Рацибужі. Інші хворі перебувають у Варшаві, Зеленій Гурі, Щецині, Оструді та Вроцлаві. Двоє з них знаходяться у важкому стані, понад 170 госпіталізовано з підозрою на коронавірус, близько чотирьох тисяч перебуває на домашньому карантині.

    Крім того, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про введення санітарного контролю на кордонах з Німеччиною і Чехією через коронавірус.

    Раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу з коронавірусом. Закон дозволяє додатково госпіталізувати хворих з підозрою на коронавірус, а також надає право роботодавцям доручати підлеглим працювати з дому.

    Нагадаємо, що в Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти. Повідомляється про шістьох загиблих. 

    Також нагадаємо, що станом на 9 березня кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч.

    закон президент коронавірус
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