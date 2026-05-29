Японія приєдналась до програми Purl

Кошти буде спрямовано на закупівлю нелетального озброєння

Японія приєдналась до програми із закупівлі американської зброї для України через механізм Purl, виділивши понад $14,6 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на японське МЗС.

Як зазначається, кошти підуть на купівлю нелетальної зброї, яку також узгоджуватимуть з НАТО. Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Японії за підтримку України.

«Я також дякую усім партнерам, які продовжують робити внески у Purl. Цього року програму підтримали Норвегія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Швеція, Литва, Естонія, Латвія, Ісландія. Ще частину внесків було зроблено непублічно. Загальна сума внесків від початку року становить близько $1,5 млрд. І вже загалом 28 країн є учасницями Purl станом на зараз. Дякую всім партнерам, які допомагають!» – написав він.

Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО. Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Японії вперше направить чотирьох військовослужбовців до місії допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України (Nsatu). До Німеччини, де розташований штаб місії, приїдуть четверо офіцерів: двоє представників сухопутних сил та по одному офіцеру від повітряних і морських сил. Їхніми завданнями стануть координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами-партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, японські технології залучають до очищення земель від вибухонебезпечних предметів. Компанія Prodrone провела під Києвом перші випробування спеціалізованого безпілотника, розробленого для виявлення протипіхотних мін із повітря. Проєкт фінансується та реалізується за підтримки міжнародних інституцій.

До слова, послаблення Японією правил експорту озброєнь відкриває шлях до переговорів про можливі поставки військового обладнання Україні, що в майбутньому може суттєво посилити обороноздатність Києва.