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Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів для Patriot: ППО знешкодила лише чотири із 36 ракет

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів для Patriot: ППО знешкодила лише чотири із 36 ракет
Зеленський наголосив, що швидке постачання ракет важливе не лише напередодні зими, а й перед черговою спробою активізувати переговори з партнерами
фото: Офіс президента

Росія влаштувала масовану ракетну атаку на Київ та область, застосувавши десятки балістичних ракет

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 7 листопада Росія атакувала Київ та область 36 балістичними ракетами. Українській ППО вдалося знешкодити лише чотири з них. Про це глава держави написав у Telegram за підсумками селекторної наради, інформує «Главком».

 «В ударі цієї ночі було 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Знешкодити вдалося тільки чотири ракети», – повідомив президент.

Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів для Patriot: ППО знешкодила лише чотири із 36 ракет фото 1

Він також розповів про попередні результати експертиз на місцях влучань. За його словами, на одному з ключових пошкоджених енергооб’єктів росіяни могли застосувати ракети KN-23, які виробляє та постачає Північна Корея.

Це ще один доказ, що глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення – проти кожного з тих у світі, хто надає свої «послуги» у знищенні життя», – наголосив Зеленський.

Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів для Patriot: ППО знешкодила лише чотири із 36 ракет фото 2

Президент зазначив, що Україна має значний дефіцит перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, допомогти подолати цю проблему можуть передусім Сполучені Штати.

«На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя», – написав глава держави.

Він наголосив, що швидке постачання ракет важливе не лише напередодні зими, а й перед черговою спробою активізувати переговори з партнерами.

Зеленський також пояснив, як Росія намагається використати посилення атак для тиску на Україну та її союзників.

«Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів», – заявив президент.

Він висловив сподівання, що Сполучені Штати та інші партнери України діятимуть принципово.

Під час селекторної наради президент Володимир Зеленський також порушив питання транспортного сполучення в Києві. Він доручив Міністерству внутрішніх справ спільно з відповідними структурами та Київською міською військовою адміністрацією підготувати резервні маршрути руху й забезпечити додатковий транспорт.

«На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує», – наголосив глава держави.

Після російської атаки рух Північним мостом перекрили в обох напрямках, повідомили в КМДА. Автобуси, які раніше курсували цим маршрутом, спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Під час наради прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про відновлення енергооб’єктів і залучені до робіт сили. Військові представили доповіді щодо застосування засобів радіоелектронної боротьби, після чого визначили напрями для їх масштабування.

Окрему доповідь представив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами Зеленського, Україна готується до зустрічей у форматі Групи семи та розраховує на нові внески європейських країн до програми Purl.

Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів для Patriot: ППО знешкодила лише чотири із 36 ракет фото 3

«Будуть і нові пакети енергетичної підтримки для України, а також нове постачання для нашої логістики», – повідомив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам і всім, хто працює над відновленням після російських ударів.

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки на Україну 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема підстанціях, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни.

Раніше президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії (NB8) поінформував партнерів про потреби України напередодні зими. Насамперед ішлося про посилення протиповітряної оборони та підтримку енергетичного сектору. Також сторони обговорили підготовку до тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що Київ уже передав американській стороні свої пропозиції щодо можливих результатів зустрічі. Лідери домовилися продовжити координацію спільних позицій.

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Теги: Володимир Зеленський транспорт переговори Андрій Сибіга росіяни Сергій Корецький Patriot

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