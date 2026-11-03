США попросять НАТО збільшити фінансування зброї для України – Bloomberg

Вашингтон планує звернутися до союзників по НАТО щодо додаткового фінансування закупівель американської зброї для України

Для вже погоджених поставок американського озброєння бракує близько $2 млрд

Сполучені Штати планують звернутися до країн НАТО з проханням збільшити фінансування програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України коштом союзників. Дефіцит фінансування раніше погоджених поставок становить близько $2 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, відповідний запит може надійти вже в листопаді. Вашингтон має намір переконати європейських партнерів виділити додаткові кошти, щоб забезпечити виконання раніше погоджених зобов'язань щодо постачання озброєння Україні.

Наразі дефіцит фінансування становить приблизно $2 млрд. Водночас остаточний обсяг додаткових внесків, які США планують запросити в союзників, залишається невідомим.

Як зазначає Bloomberg, американська сторона продовжує передавати Україні озброєння, не очікуючи надходження всіх коштів від партнерів. Однак нестача фінансування може ускладнити подальше виконання програми.

За інформацією співрозмовників агентства, Вашингтон уже повідомив окремим союзникам про необхідність збільшення внесків. Очікується, що питання фінансування PURL стане одним із предметів обговорення між країнами НАТО найближчим часом.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти союзників по НАТО. Механізм дозволяє Києву отримувати необхідне військове обладнання, зокрема засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Раніше «Главком» повідомляв, що США погрожували призупинити постачання зброї Україні. За інформацією Financial Times, Вашингтон розглядав можливість обмеження військової допомоги та обміну розвідувальними даними на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах.