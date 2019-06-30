Польща розробила нову міграційну політику



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На погляд авторів стратегії, імміграційна політика Польщі повинна зосередитися на циклічній і короткочасній імміграції

Міністерство внутрішніх справ Польщі пропонує, щоб нова міграційна політика країни зосередилася на сьогоднішніх проблемах ринку праці, оскільки в найближчому майбутньому Польщі може знадобитися значне збільшення пропозиції робочої сили, повідомляє Польське радіо.

На погляд авторів стратегії, імміграційна політика Польщі повинна зосередитися на циклічній і короткочасній імміграції, тобто на нинішніх потребах ринку праці, з особливим урахуванням нестачі в компетенціях, з заохоченням до повернення поляків, а також створенням системи інтеграції та асиміляції іноземців, які планують залишитися в Польщі.

«У той же час міграційна політика повинна бути підпорядкована принципам безпеки держави і ефективно запобігати зловживанню і порушенню, які супроводжують міграційні процеси і боротися з ними», - йдеться в документі.

Якщо в майбутньому демографічна ситуація Польщі не поліпшиться, і не буде відчутних результатів у поверненні поляків з еміграції і масштабах репатріації, то в зв'язку зі змінами демографічної ситуації, потрібно також розглянути можливість почати активні заходи для міграції з метою переселення «з обраних країн».

«Механізми відбору повинні брати до уваги як кваліфікацію іноземців, так і чинники, що допомагають в їх інтеграції, а потім асиміляції, вони також повинні дозволити тимчасове призупинення або обмеження потоку іноземців в межах окремих міграційних каналів», - йдеться в документі.

Міграційна політика повинна проводитися відповідно до концепції панівної культури, яка встановлює іммігрантам визначені межі функціонування в державі, а не відповідно до моделі мультикультурності.