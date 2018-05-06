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    Польща скликає засідання Радбезу ООН

    Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах
    Пріоритетом головування Польщі в Радбезі ООН є, зокрема, дотримання гуманітарного права і захист цивільних осіб, що стали жертвами бойових дій. У понеділок, 7 травня, Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах, повідомляє Польське радіо. Ініційована Польщею дискусія зосереджуватиметься на
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    Засідання Радбезу ООН
    Засідання Радбезу ООН

    Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах

    Пріоритетом головування Польщі в Радбезі ООН є, зокрема, дотримання гуманітарного права і захист цивільних осіб, що стали жертвами бойових дій.

    У понеділок, 7 травня, Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах, повідомляє Польське радіо.

    Ініційована Польщею дискусія зосереджуватиметься на досвіді африканських країн (Республіки Кот-д'Івуар, Чаду, Демократичної Республіки Конго та Судану) у сфері забезпечення стандартів захисту прав дітей у збройних конфліктах.

    Серед учасників дискусії будуть спеціальний представник із питання про положення дітей в ситуації озброєних конфліктів Вірджинія Гамба, представники ЮНІСЕФ, Секретаріату ООН, представники держав-членів та неурядові організації.

    Дискусію очолить постійний представник Польщі при Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку Йоанна Вронецька. Зустріч стане першою з серії ініціатив щодо дітей у збройних конфліктах, у яких бере участь Польща.

    У червні Польща буде співорганізатором заходу, що має привернути увагу до проблеми реінтеграції дітей, раніше пов’язаних зі збройними групами.

    Нагадаємо, заплановане на 29 травня відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні детально розгляне два аспекти: нехтування правами людини в окупованому Росією українському Криму, а також посилення агресії на Донбасі.

    Як відомо, Республіка Польща, яка з 1 травня прийняла головування в РБ ООН, включила українське питання в порядок денний роботи Радбезу в травні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував польській стороні за ініціативу.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії.

    Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що питання з правом вето, яким наділені постійні члени Радбезу ООН, робить його неефективним та нездатним сприяти встановленню миру у світі.

    До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у Раді Безпеки є структурні проблеми.

    Польща діти війна Радбез ООН Африка
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