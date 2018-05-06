Польща скликає засідання Радбезу ООН

Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах

Пріоритетом головування Польщі в Радбезі ООН є, зокрема, дотримання гуманітарного права і захист цивільних осіб, що стали жертвами бойових дій. У понеділок, 7 травня, Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах, повідомляє Польське радіо. Ініційована Польщею дискусія зосереджуватиметься на



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Засідання Радбезу ООН

Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах

Пріоритетом головування Польщі в Радбезі ООН є, зокрема, дотримання гуманітарного права і захист цивільних осіб, що стали жертвами бойових дій.

У понеділок, 7 травня, Польща організовує неформальне засідання Ради безпеки з питання дітей у збройних конфліктах, повідомляє Польське радіо.

Ініційована Польщею дискусія зосереджуватиметься на досвіді африканських країн (Республіки Кот-д'Івуар, Чаду, Демократичної Республіки Конго та Судану) у сфері забезпечення стандартів захисту прав дітей у збройних конфліктах.

Серед учасників дискусії будуть спеціальний представник із питання про положення дітей в ситуації озброєних конфліктів Вірджинія Гамба, представники ЮНІСЕФ, Секретаріату ООН, представники держав-членів та неурядові організації.

Дискусію очолить постійний представник Польщі при Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку Йоанна Вронецька. Зустріч стане першою з серії ініціатив щодо дітей у збройних конфліктах, у яких бере участь Польща.

У червні Польща буде співорганізатором заходу, що має привернути увагу до проблеми реінтеграції дітей, раніше пов’язаних зі збройними групами.

Нагадаємо, заплановане на 29 травня відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні детально розгляне два аспекти: нехтування правами людини в окупованому Росією українському Криму, а також посилення агресії на Донбасі.

Як відомо, Республіка Польща, яка з 1 травня прийняла головування в РБ ООН, включила українське питання в порядок денний роботи Радбезу в травні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував польській стороні за ініціативу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що питання з правом вето, яким наділені постійні члени Радбезу ООН, робить його неефективним та нездатним сприяти встановленню миру у світі.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у Раді Безпеки є структурні проблеми.