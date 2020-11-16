Польща та Угорщина заблокували бюджет ЄС і план відновлення економіки на 1,8 трлн євро

Між Брюсселем, Польщею та Угорщиною існує затяжний конфлікт через питання дотримання прав людини

Між Брюсселем, Польщею та Угорщиною існує затяжний конфлікт через питання дотримання прав людини

Польща та Угорщина заблокували бюджет через суперечку з Брюсселем щодо дотримання прав людини

Польща і Угорщина відхилили проект бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та план порятунку економіки союзу після пандемії. Зокрема, мова йшла про схвалення плану допомоги обсягом 1,8 трлн євро.

Як повідомляє Польске Радіо, блокування відбулося через наявність у плані спеціального механізму, який ставить в залежність виділення коштів ЄС від дотримання верховенства права.

Через рішення Польщі та Угорщини, 17 листопада проект бюджету буде повторно розглянутий міністрами ЄС а в четвер, 19 листопада, – лідерами 27 країн під час відеоконференції.

Між Брюсселем, Польщею та Угорщиною існує затяжний конфлікт через недотримання двома країнами прав людини.

Зокрема, уряди Угорщини та Польщі відмовляються виконувати квоти ЄС щодо прийому біженців, Будапешт навіть ухвалив урядовий законопроект про криміналізацію допомоги біженцям.

У 2018 році Єврокомісія ухвалила рішення подати до суду ЄС на Угорщину через недотримання міграційного законодавства блоку і ухвалення спірних законів щодо долі мігрантів. Зокрема, йдеться про криміналізацію допомоги під час розміщення мігрантів на угорській території.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Будапешт створить разом з Варшавою аналітичний центр, який допоможе обом країнам протидіяти «панівним ліберальним» ідеям Брюсселю.