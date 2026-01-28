Головна Світ Політика
Захарова звинуватила Навроцького в наклепі на СРСР та порадила прочитати статтю Путіна

Захарова порадила Навроцькому прочитати статтю Путіна, де він переклав відповідальність за початок війни Польщу
Представниця МЗС РФ обурилася заявами президента Польщі

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що президент Польщі Кароль Навроцький спотворює історію, перекладаючи відповідальності за початок Другої світової війни на СРСР. Про це пише «Главком» із посиланням Onet.

«Президент Польщі Навроцький вкотре грубо спотворив передвоєнну історію. Він знову повторив брехливу тезу про нібито відповідальність Радянського Союзу за початок Другої світової війни, яка зрештою призвела до трагедії Голокосту», – написала Захарова.

Крім звинувачень, речниця МЗС Росії порадила Навроцькому прочитати статтю Путіна «75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією та майбутнім» від 19 червня 2020 року. У цій статті російський диктатор навпаки переклав відповідальність за початок війни на Захід та Польщу.

Напередодні Кароль Навроцький виступив на заході з нагоди 81-ї річниці визволення німецького концентраційного табору «Аушвіц-Біркенау». Під час своєї промови, президент Польщі згадав про СРСР.

«Однак за стінами концтабору Аушвіц на них (в’язнів) не чекала свобода, бо це було також обличчя тих самих радянських військ, завдяки яким Адольф Гітлер міг у 1939 році розпочати Другу світову війну, і призвело до трагедії Голокосту», – сказав Кароль Навроцький. Саме ці слова обурили росіян.

Раніше «Главком» писав про те, як Марія Захарова у розмові з пропагандистами назвала нацизмом рішення польської влади не пустити на чемпіонат Європи російських плавців. «Це нацизм», – сказала Захарова, відповідаючи на питання про рішення влади Польщі щодо недопуску росіян.

