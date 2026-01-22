Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям

Уряд Польщі ще не повідомив про впровадження нових правил для авто з іноземною реєстрацією

Кожен транспортний засіб у Польщі має проходити техогляд щороку

Уряд Польщі підготував зміни щодо правил для автомобілів з іноземною реєстрацією. Українським водіям, які перебувають у Польщі, необхідно підготуватися до виконання низки нововведень. Про це пише «Главком» із посиланням на InPoland.

Нові зміни передбачають контроль та регулювання використання авто, які зареєстровані за кордоном, але тривалий час перебувають у Польщі. Йдеться про обов'язковий техогляд відповідно до польських правил.

Крім цього, відомо про можливе впровадження обов'язкової реєстрації транспорту саме у Польщі, якщо водій використовує його постійно. Коли саме ці правила набудуть чинності, поки що невідомо. Це стосується й можливих винятків для українських водіїв.

За усталеними правилами щодо обслуговування авто у Польщі, транспорт має проходити технічні огляди кожен рік, йдеться про авто віком від п’яти років. Але поки що це не стосується автомобілів на українських номерах.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 січня 2026 року, польські аграрії планують відновити акції протесту на українсько-польському кордоні. Цього разу під блокування потрапить пункт пропуску «Долгобичув–Угринів» у Львівській області. Тому митники закликають водіїв та логістичні компанії просять заздалегідь врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів.

