Головна Техно Авто
search button user button menu button

Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Уряд Польщі ще не повідомив про впровадження нових правил для авто з іноземною реєстрацією
фото з відкритих джерел

Кожен транспортний засіб у Польщі має проходити техогляд щороку

Уряд Польщі підготував зміни щодо правил для автомобілів з іноземною реєстрацією. Українським водіям, які перебувають у Польщі, необхідно підготуватися до виконання низки нововведень. Про це пише «Главком» із посиланням на InPoland.

Нові зміни передбачають контроль та регулювання використання авто, які зареєстровані за кордоном, але тривалий час перебувають у Польщі. Йдеться про обов'язковий техогляд відповідно до польських правил.

Крім цього, відомо про можливе впровадження обов'язкової реєстрації транспорту саме у Польщі, якщо водій використовує його постійно. Коли саме ці правила набудуть чинності, поки що невідомо. Це стосується й можливих винятків для українських водіїв.

За усталеними правилами щодо обслуговування авто у Польщі, транспорт має проходити технічні огляди кожен рік, йдеться про авто віком від п’яти років. Але поки що це не стосується автомобілів на українських номерах.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 січня 2026 року, польські аграрії планують відновити акції протесту на українсько-польському кордоні. Цього разу під блокування потрапить пункт пропуску «Долгобичув–Угринів» у Львівській області. Тому митники закликають водіїв та логістичні компанії просять заздалегідь врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів.

Раніше «Главком» писав про те, скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі. Витрати у Польщі необхідні для різних сфер життя, як, наприклад оренди помешкання чи закупівлі продуктів.  Фінансистка Марта Камінська підрахувала загальні витрати на місяць для життя однієї особи у Польщі.

Читайте також:

Теги: Польща водій автомобіль правила українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово
Вибух авто у Москві, атака на Запоріжжя: головне за ніч
24 грудня, 2025, 05:50
Південна Корея посилює правила реєстрації смартфонів
Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона
25 грудня, 2025, 12:53
Троє українців проникли до зони відчуження біля «Фукусіми-1»
В Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли у зону відчуження біля «Фукусіми-1»
25 грудня, 2025, 18:31
На 81-му році життя помер Джеймс Мойланя який був дизайнером у Ford
Помер автор ідеї, що допомагає мільйонам автомобілістів по всьому світу
29 грудня, 2025, 12:31
На Різдво в Польщу залетіли майже 60 метеозондів
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
29 грудня, 2025, 14:52
На консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 млн українців
Скільки українців насправді виїхали за кордон. Омбудсман назвав точну цифру
2 сiчня, 12:00
Наприкінці минулого року Басс воював на Харківщині
На війні в Україні загинув польський доброволець
2 сiчня, 12:55
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
10 сiчня, 10:38
Місце вибуху на Оболоні
На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)
4 сiчня, 11:21

Авто

Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Ринок вживаних авто. Оприлюднено десять найпопулярніших моделей
Ринок вживаних авто. Оприлюднено десять найпопулярніших моделей
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
Чому українці пересіли на китайські авто: пояснення експертів
Чому українці пересіли на китайські авто: пояснення експертів

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua