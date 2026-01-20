Головна Світ Політика
Литва утримує додаткові сили на білоруському кордоні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Литва утримує додаткові сили на білоруському кордоні
Литва продовжує посилену охорону білоруського кордону
фото: LRT

МВС Литви вирішило продовжити додаткові заходи через контрабандні повітряні кулі

Міністерство внутрішніх справ Литви повідомило, що країна й надалі утримуватиме додаткові сили вздовж кордону з Білоруссю, щоб протидіяти проникненню контрабандних повітряних куль та метеозондів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення міжвідомчої наради Литви.

Питання кордону обговорювали на зустрічі міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича з представниками служб громадської безпеки та Збройних сил.

Учасники наради проаналізували поточну ситуацію на литовсько-білоруському кордоні, оцінювали вже вжиті заходи, як публічні, так і непублічні – та тенденції, зафіксовані під час останніх операцій.

За підсумками обговорення ухвалили кілька рішень:
• продовжити розгортання додаткового персоналу вздовж кордону;
• посилити превентивні заходи;
• забезпечити оперативний обмін інформацією між службами;
• активізувати міжвідомчу співпрацю;
• підготувати нові законодавчі зміни.

У МВС уточнили, що майбутні законодавчі ініціативи мають врегулювати діяльність мобільних операторів у прикордонних зонах, а також посилити кримінальну відповідальність за контрабанду.

За даними відомства, щодня вздовж кордону з Білоруссю розгортається від 10 до 49 патрульних бригад – залежно від рівня загрози та оперативної обстановки.

Наприкінці 2025 року литовські аеропорти повідомили, що в жовтні-листопаді зазнали збитків приблизно на 200 тисяч євро через білоруські контрабандні повітряні кулі. Найбільше постраждав аеропорт Вільнюса, де польоти неодноразово доводилося обмежувати.

