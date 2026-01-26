На кордоні з Польщею стався технічний збій

Прикордонники повідомили, що черг на виїзд та в’їзд наразі немає

У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що наразі фахівці працюють над усуненням неполадок. Прикордонники наголосили, що про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено згодом.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня 2026 року, на українсько-польському кордоні відбулася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів» на Львівщині.

До слова, уряд Польщі підготував зміни щодо правил для автомобілів з іноземною реєстрацією. Українським водіям, які перебувають у Польщі, необхідно підготуватися до виконання низки нововведень.

Нові зміни передбачають контроль та регулювання використання авто, які зареєстровані за кордоном, але тривалий час перебувають у Польщі. Йдеться про обов'язковий техогляд відповідно до польських правил.

Крім цього, відомо про можливе впровадження обов'язкової реєстрації транспорту саме у Польщі, якщо водій використовує його постійно. Коли саме ці правила набудуть чинності, поки що невідомо. Це стосується й можливих винятків для українських водіїв.