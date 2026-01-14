Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, які ледь не потонули у крижаній воді

Міністр закордоних справ України розповів про чоловіка зі Слов'янська, який врятував двох сестер у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив свою подяку українцю Олександру Болотову. Чоловік врятував двох дівчат, які провалили під лід. Про це глава МЗС Польщі написав у соцмережі Х, повідомляє «Главком».

Радослав Сікорський не лише подякував українцю, але й заговорив про солідарність Польщі з Україною. «Я, як мешканець Бидгоща, дякую пану Олександру. Не дозволимо російській пропаганді підірвати польсько-українську солідарність проти ворога, який загрожує обом нашим народам», – написав міністр.

Про Олександра Болотова розповідав також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х. Саме на його допис відреагував глава МЗС Польщі. За словами Андрія Сибіги, українець Олександр Болотов народився у місті Слов'янськ Донецької області.

Свого часу він був поліціянтом. Нині чоловік працює водієм та мешкає у Польщі. «Наразі майже мільйон українців щодня працюють у Польщі – будують, лікують, керують автомобілем, навчають, сплачують податки. І рятують життя. Українці та поляки. Разом. Без зайвих слів – просто працюють разом, коли це необхідно», – написав Андрій Сибіга.

Згаданий інцидент відбувся у польському місті Бидгощ на Бидгоському каналі, де діти гралися на кризі. Лід не витримав ваги дівчаток і почав руйнуватися, внаслідок чого вони опинилися у льодяній воді. Олександр Болотов врятував двох дев’ятирічних сестер.

Він проходив неподалік та миттєво зорієнтувався в ситуації. Щоб дістатися до місця трагедії, йому довелося пробиратися крізь чагарники. Коли чоловік наблизився до потерпілих, вони вже майже повністю занурилися у воду. Олександр знайшов довгу гілку та протягнув її дітям, аби вони мали змогу утриматися на поверхні.

