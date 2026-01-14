Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, які ледь не потонули у крижаній воді

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, які ледь не потонули у крижаній воді
Уродженець Слов’янська врятував дітей з-під криги у Польщі
фото: Мацей Черняк

Міністр закордоних справ України розповів про чоловіка зі Слов'янська, який врятував двох сестер у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив свою подяку українцю Олександру Болотову. Чоловік врятував двох дівчат, які провалили під лід. Про це глава МЗС Польщі написав у соцмережі Х, повідомляє «Главком». 

Радослав Сікорський не лише подякував українцю, але й заговорив про солідарність Польщі з Україною. «Я, як мешканець Бидгоща, дякую пану Олександру. Не дозволимо російській пропаганді підірвати польсько-українську солідарність проти ворога, який загрожує обом нашим народам», – написав міністр.

Про Олександра Болотова розповідав також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х. Саме на його допис відреагував глава МЗС Польщі. За словами Андрія Сибіги, українець Олександр Болотов народився у місті Слов'янськ Донецької області. 

Свого часу він був поліціянтом. Нині чоловік працює водієм та мешкає у Польщі. «Наразі майже мільйон українців щодня працюють у Польщі – будують, лікують, керують автомобілем, навчають, сплачують податки. І рятують життя. Українці та поляки. Разом. Без зайвих слів – просто працюють разом, коли це необхідно», – написав Андрій Сибіга.

Згаданий інцидент відбувся у польському місті Бидгощ на Бидгоському каналі, де діти гралися на кризі. Лід не витримав ваги дівчаток і почав руйнуватися, внаслідок чого вони опинилися у льодяній воді. Олександр Болотов врятував двох дев’ятирічних сестер.

Він проходив неподалік та миттєво зорієнтувався в ситуації. Щоб дістатися до місця трагедії, йому довелося пробиратися крізь чагарники. Коли чоловік наблизився до потерпілих, вони вже майже повністю занурилися у воду. Олександр знайшов довгу гілку та протягнув її дітям, аби вони мали змогу утриматися на поверхні.

Раніше «Главком» писав про те, що на Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі. Про зникнення жінки повідомила місцева жителька та похресниця пенсіонерки. Вона звернулася до Євгена Черевка по допомогу. Офіцер разом з колегою менш ніж за годину знайшов жінку.

Читайте також:

Теги: МЗС Польща діти Андрій Сибіга українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловікові були пред'явлені звинувачення у погрозах незаконного характеру щодо особи через її національну приналежність
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України
14 грудня, 2025, 18:50
Сибіга і Сікорський обговорили підтримку України та спільну оборонну співпрацю
Сибіга розкрив деталі переговорів із польським колегою у Варшаві
19 грудня, 2025, 17:20
Міністерка Тетяна Бережна народила доньку у різдвяний вечір
Міністерка культури України стала мамою на Різдво (фото)
25 грудня, 2025, 18:03
Міністр запевнив, що польські військові контролювали ситуацію над Балтійським морем
Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака
25 грудня, 2025, 18:10
Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу
Груповий напад на українця у Польщі: посол повідомив деталі
31 грудня, 2025, 16:07
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено примусову евакуацію
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
2 сiчня, 20:00
Киянка потрапила у затор в Рівненській області через негоду та ДТП на дорогах
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
9 сiчня, 14:39
Сілезька метрополія готується стати більшою за Варшаву та Лондон
У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту
1 сiчня, 21:30
МЗС прокоментувало стенограму розмов Путіна з Бушем
Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО
25 грудня, 2025, 16:04

Соціум

Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, які ледь не потонули у крижаній воді
Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, які ледь не потонули у крижаній воді
У Таїланді будівельний кран впав на пасажирський поїзд: десятки жертв
У Таїланді будівельний кран впав на пасажирський поїзд: десятки жертв
Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
CNN: Кількість жертв в Ірані може значно перевищувати відомі дані
CNN: Кількість жертв в Ірані може значно перевищувати відомі дані

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua