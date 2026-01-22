Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону

У Варшаві заявили, що інциденти можуть бути частиною гібридних дій Мінська

Польські військові заявили, що ввечері 21 січня зафіксували підвищену активність безпілотних літальних апаратів малого розміру в районі польсько-білоруського кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що військові безперервно відстежували рух дронів за допомогою радіолокаційних систем. За офіційною інформацією, загрози безпеці повітряного простору Польщі виявлено не було.

Водночас у заяві підкреслюється, що подібні інциденти розглядаються як елемент гібридних дій з боку Білорусі. «Подібні інциденти є частиною гібридних дій, що здійснюються білоруською стороною з метою дестабілізації безпекової ситуації та випробування системи оборони повітряного простору Республіки Польща», – йдеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні також запевнили, що разом із підпорядкованими силами постійно моніторять ситуацію на східному кордоні та перебувають у готовності реагувати на можливі загрози.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що окремі ознаки вказують на можливу причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру країни.

За його словами, наприкінці грудня були здійснені кібератаки на енергетичні об’єкти Польщі, однак спроби дестабілізації вдалося відбити, а загрози для критичної інфраструктури та ризику блекауту не виникло.