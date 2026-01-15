Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі

Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу

Прем’єр повідомив про атаки на теплоелектростанції наприкінці року

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що окремі ознаки вказують на можливу причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ.

За словами Туска, наприкінці грудня були здійснені кібератаки на енергетичну інфраструктуру Польщі, однак спроби дестабілізації вдалося відбити. Прем’єр наголосив, що критична інфраструктура не перебувала під загрозою і ризику блекауту не виникло.

«Були атаковані окремі об’єкти, зокрема дві теплоелектростанції. Атаки були спрямовані на систему, яка дозволяє управляти електроенергією, що походить з відновлюваних джерел енергії» – повідомив Туск.

Він зазначив, що у разі успішної атаки близько пів мільйона людей могли б залишитися без тепла.

Прем’єр також підкреслив, що кібератаки не мали негативних наслідків, а система захисту Польщі виявилася ефективною. Водночас він наголосив, що ігнорувати такі сигнали не можна.

«Немає твердих доказів, але багато що вказує на те, що ці атаки були підготовлені групами, пов’язаними з російськими спецслужбами», – додав Туск.

Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомляв, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об’єктів, які виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільшої кількості кібератак серед країн Європейського Союзу.