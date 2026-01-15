Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
фото: PAP

Прем’єр повідомив про атаки на теплоелектростанції наприкінці року

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що окремі ознаки вказують на можливу причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ.

За словами Туска, наприкінці грудня були здійснені кібератаки на енергетичну інфраструктуру Польщі, однак спроби дестабілізації вдалося відбити. Прем’єр наголосив, що критична інфраструктура не перебувала під загрозою і ризику блекауту не виникло.

«Були атаковані окремі об’єкти, зокрема дві теплоелектростанції. Атаки були спрямовані на систему, яка дозволяє управляти електроенергією, що походить з відновлюваних джерел енергії» – повідомив Туск.

Він зазначив, що у разі успішної атаки близько пів мільйона людей могли б залишитися без тепла.

Прем’єр також підкреслив, що кібератаки не мали негативних наслідків, а система захисту Польщі виявилася ефективною. Водночас він наголосив, що ігнорувати такі сигнали не можна.

«Немає твердих доказів, але багато що вказує на те, що ці атаки були підготовлені групами, пов’язаними з російськими спецслужбами», – додав Туск.

Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомляв, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об’єктів, які виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільшої кількості кібератак серед країн Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: росія Польща кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
11 сiчня, 15:39
Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США
Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США
9 сiчня, 23:57
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
7 сiчня, 08:30
Глава зовнішньої розвідки Естонії каже, що РФ зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії
Чому дрони та літаки РФ змінили траєкторію? Голова розвідки Естонії розкрив стратегію Кремля
30 грудня, 2025, 11:52
Чи зіграє жіноча збірна РФ товариську гру з США?
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
29 грудня, 2025, 17:37
Туск повідомив про стан мирних переговорів
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
29 грудня, 2025, 14:38
Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
21 грудня, 2025, 12:19
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
17 грудня, 2025, 22:44
Президент пояснив, на які суми з заморожених активів РФ розраховує Україна
Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ
16 грудня, 2025, 18:14

Політика

Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі
Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі
Трамп поговорив з очільницею Венесуели
Трамп поговорив з очільницею Венесуели

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua