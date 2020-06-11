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    Економіка та фінанси

    Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину

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    Шмигаль заявив, що наразі змінювати систему адаптивного карантину уряд не планує - Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину
    Шмигаль заявив, що наразі змінювати систему адаптивного карантину уряд не планує

    Якщо ситуація з коронавірусом значно погіршиться у 10 і більше областях, то уряд посилить карантин, - прем'єр

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 червня, заявив, якщо кількість хворих на коронавірус критично зросте у десяти і більше областей, то карантин буде посилений. Про це Шмигаль сказав на пресконференції на тему «100 днів уряду».

    За словами Шмигаля, наразі в Україні введений адаптичний карантин і поки змінювати систему підходу до еіпдоміологічної ситуації в країні уряд не буде.

    За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.


    Денис Шмигаль коронавірус
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