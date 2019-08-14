Польська поліція затримала українця, якого підозрюють у вбивстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Миколу С. вже передали українським правоохоронцям

Через кілька днів після вбивства Микола С. виїхав до Польщі

У польському місті Познань поліція затримала 28-річного українця, підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні. Про це повідомляє Головна комендатура поліції Польщі в середу, 14 серпня.

Чоловіка вже передали українським правоохоронцям. Незабаром він постане перед судом.

«На основі інформації, наданої колегами з української поліції, власних даних і оперативної діяльності, було встановлено, що Микола С., маючи намір уникнути відповідальності, ховався за межами своєї країни. Всього через кілька днів після вбивства він вперше виїхав до Польщі, і коли було знайдено тіло 17-річної вбитої в 2018 році, він знову з'явився в Польщі», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що затримання українця на вулицях Познані було «дуже динамічним», але професійним і безпечним для очевидців і пасажирів автомобіля, в якому їхав підозрюваний.