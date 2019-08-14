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    Польська поліція затримала українця, якого підозрюють у вбивстві

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    <p>Миколу С. вже передали українським правоохоронцям</p> - Польська поліція затримала українця, якого підозрюють у вбивстві

    Миколу С. вже передали українським правоохоронцям

    Через кілька днів після вбивства Микола С. виїхав до Польщі

    У польському місті Познань поліція затримала 28-річного українця, підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні. Про це повідомляє Головна комендатура поліції Польщі в середу, 14 серпня.

    Чоловіка вже передали українським правоохоронцям. Незабаром він постане перед судом.

    «На основі інформації, наданої колегами з української поліції, власних даних і оперативної діяльності, було встановлено, що Микола С., маючи намір уникнути відповідальності, ховався за межами своєї країни. Всього через кілька днів після вбивства він вперше виїхав до Польщі, і коли було знайдено тіло 17-річної вбитої в 2018 році, він знову з'явився в Польщі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що затримання українця на вулицях Познані було «дуже динамічним», але професійним і безпечним для очевидців і пасажирів автомобіля, в якому їхав підозрюваний.

     

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