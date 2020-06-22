Польські прикордонники знайшли у кавунах шістьох нелегалів



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Біженці сподівалися дістатися до Швеції або Німеччини, де вже знаходяться інші члени їхніх родин

Прикордонники затримали шістьох мігрантів із Сирії та Афганістану, які спробували проїхати через територію Польщі

Шість нелегальних мігрантів намагалися проїхати через територію Польщі, заховавшись у вантажівці з кавунами.

Про це повідомили польські прикордонники, пише RMF FM.

Польські прикордонники затримали шістьох мігрантів родом із Сирії та Афганістану, які спробували проїхати через територію Польщі, заховавшись у вантажівці, яка везла кавуни з Греції.

Людей виявили, коли машина проїздила через Березівський повіт Підкарпатського воєводства. Польський водій помітив підозрілі звуки з вантажного відсіку та зателефонував поліції. На місце прибули також прикордонники.

«Коли вантажний відсік відкрили, з’ясувалося, що там є шість пасажирів – 21-річна жінка із документом, який видають сирійським біженцям, та п’ятеро чоловіків віком від 20 до 36 років», - розповів представник прикордонної поліції.

У людей був з собою запас напоїв, їжі та грошей для подальшої подорожі. Вони сподівалися дістатися до Швеції або Німеччини, де вже знаходяться інші члени їхніх родин. Їх оглянув лікар, проблем зі здоров’ям у мандрівників не виявили.

Біженці розповіли прикордонникам, що залізли у машину без відома водія, який мав везти вантаж із Греції. Їм допомогли дилери, які займаються нелегальним перевезенням людей, взявши за свої послуги по три тисячі євро з кожного.

За рішенням районного суду Сяніка, мігрантів на три місяці помістять у спеціальний охоронюваний центр для іноземців у Кросно-Оджанському та Біла Підляська.



Рівно місяць тому стався схожий випадок – 21 травня так само, серед кавунів із Греції, через Польщу спробували проїхати двоє людей з Афганістану.

З початку 2020 року прикордонники Бещадського відділу затримали 5 іноземців, які нелегально перетнули кордон, рухаючись з України чи Словаччини до інших країн Західної Європи.