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    Полторак розповів, скільки озброєння та техніки отримали ЗСУ з початку року

    Українську військові у 2018 році отримали засоби розвідки, автомобільну техніку тощо
    Від початку поточного року для потреб Збройних сил України закуплено близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «За січень-лютий ми вже отримали близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Це засоби розвідки, автомобільна
    • Сьогодні, 02:18
    • Розсилка
    Степан Полторак
    Степан Полторак

    Українську військові у 2018 році отримали засоби розвідки, автомобільну техніку тощо

    Від початку поточного року для потреб Збройних сил України закуплено близько 100 одиниць озброєння і військової техніки.

    Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «За січень-лютий ми вже отримали близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Це засоби розвідки, автомобільна техніка тощо», - сказав Полторак у середу.

    Окрім цього міністр оборони повідомив, що в минулому році ЗСУ отримали понад 2,6 тис. одиниць озброєння і техніки.

    «На 7 млрд гривень ми закупили озброєння і модернізували військову техніку, відповідно до державного оборонного замовлення. Це дало нам можливість поставити і модернізувати 2650 одиниць озброєння і техніки. Це керовані засоби ураження, засоби розвідки і спостереження, ракетно-артилерійське і бронетанкове озброєння, техніка тощо. Крім того, це і дефіцитні боєприпаси, які були потрібні для підтримки боєздатності Збройних сил України» - повідомив Полторак.

    Як повідомляв «Главком», міністр оборони України Степан Полторак впевнений, що Україна отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin уже в цьому році.

    Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

    Крім того, ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

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