Полторак розповів, скільки озброєння та техніки отримали ЗСУ з початку року

Українську військові у 2018 році отримали засоби розвідки, автомобільну техніку тощо

Від початку поточного року для потреб Збройних сил України закуплено близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «За січень-лютий ми вже отримали близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Це засоби розвідки, автомобільна



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Степан Полторак

Українську військові у 2018 році отримали засоби розвідки, автомобільну техніку тощо

Від початку поточного року для потреб Збройних сил України закуплено близько 100 одиниць озброєння і військової техніки.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За січень-лютий ми вже отримали близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Це засоби розвідки, автомобільна техніка тощо», - сказав Полторак у середу.

Окрім цього міністр оборони повідомив, що в минулому році ЗСУ отримали понад 2,6 тис. одиниць озброєння і техніки.

«На 7 млрд гривень ми закупили озброєння і модернізували військову техніку, відповідно до державного оборонного замовлення. Це дало нам можливість поставити і модернізувати 2650 одиниць озброєння і техніки. Це керовані засоби ураження, засоби розвідки і спостереження, ракетно-артилерійське і бронетанкове озброєння, техніка тощо. Крім того, це і дефіцитні боєприпаси, які були потрібні для підтримки боєздатності Збройних сил України» - повідомив Полторак.

Як повідомляв «Главком», міністр оборони України Степан Полторак впевнений, що Україна отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin уже в цьому році.

Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

Крім того, ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.