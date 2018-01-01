Полторак розповів, скільки озброєння та техніки отримали ЗСУ з початку року
- Сьогодні, 02:18
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Українську військові у 2018 році отримали засоби розвідки, автомобільну техніку тощо
Від початку поточного року для потреб Збройних сил України закуплено близько 100 одиниць озброєння і військової техніки.
Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«За січень-лютий ми вже отримали близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. Це засоби розвідки, автомобільна техніка тощо», - сказав Полторак у середу.
Окрім цього міністр оборони повідомив, що в минулому році ЗСУ отримали понад 2,6 тис. одиниць озброєння і техніки.
«На 7 млрд гривень ми закупили озброєння і модернізували військову техніку, відповідно до державного оборонного замовлення. Це дало нам можливість поставити і модернізувати 2650 одиниць озброєння і техніки. Це керовані засоби ураження, засоби розвідки і спостереження, ракетно-артилерійське і бронетанкове озброєння, техніка тощо. Крім того, це і дефіцитні боєприпаси, які були потрібні для підтримки боєздатності Збройних сил України» - повідомив Полторак.
Як повідомляв «Главком», міністр оборони України Степан Полторак впевнений, що Україна отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin уже в цьому році.
Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.
Крім того, ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.