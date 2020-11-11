У Британії вперше із травня за добу понад 500 смертей від коронавірусу

Всього з початку пандемії від наслідків інфікування Covid-19 померли 49 770 британців

За останню добу в Королівстві виявили 20 412 випадків зараження коронавірусом

У Великій Британії за добу зафіксовано 532 летальні випадки серед заражених коронавірусом нового типу. Це рекордний показник із 12 травня, коли повідомлялося про 614 смертей пацієнтів.

Про це йдеться на сайті британського Центру урядового зв'язку (GCHQ).

За останніми даними, всього від наслідків інфікування Covid-19 померли 49 770 британців.

Так, за останню добу в Королівстві виявили 20 412 випадків зараження, тоді як попередній показник становив 21 350. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії у Британії, населення якої 66 мільйонів осіб, дорівнює 1,2 мільйона.

За рівнем захворюваності на коронавірус Сполучене Королівство займає восьме місце у світі і четверте (після Франції, Росії та Іспанії) в Європі.

До слова, за останню добу в Італії зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом. Водночас вперше з квітня кількість померлих наблизилася до 600.

Нагадаємо, в Україні за добу 9 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756.