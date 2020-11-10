Померла теща Порошенка, яка хворіла на коронавірус

Минулого тижня Петро Порошенко розповідав, що його теща при смерті від коронавірусу

У вівторок, 10 листопада, померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка, мати Марини Порошенко Людмила Переведенцева.

Про це повідомив у Facebook п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять», – зазначив Порошенко.

«Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання», – резюмував п’ятий президент України.

Зазначимо, минулого тижня Петро Порошенко розповідав, що його теща при смерті від коронавірусу.

До слова, наприкінці вересня - початку жовтня п’ятий президент Петро Порошенко також хворів на коронавірус. Зокрема, 3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

11 жовтня стало відомо, що п'ятий президент Петро Порошенко почувається вже краще. Згодом Петру Порошенку вдалося побороти недугу.