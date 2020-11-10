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    Померла теща Порошенка, яка хворіла на коронавірус

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    Померла теща Порошенка, яка хворіла на коронавірус

    Минулого тижня Петро Порошенко розповідав, що його теща при смерті від коронавірусу

    У вівторок, 10 листопада, померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка, мати Марини Порошенко Людмила Переведенцева.

    Про це повідомив у Facebook п’ятий президент України Петро Порошенко.

    «Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять», – зазначив Порошенко.

    «Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання», – резюмував п’ятий президент України.

    Зазначимо, минулого тижня Петро Порошенко розповідав, що його теща при смерті від коронавірусу.

    До слова, наприкінці вересня - початку жовтня п’ятий президент Петро Порошенко також хворів на коронавірус. Зокрема, 3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень. 

    7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

    11 жовтня стало відомо, що п'ятий президент Петро Порошенко почувається вже краще. Згодом Петру Порошенку вдалося побороти недугу.

    Петро Порошенко здоров'я смерть Марина Порошенко дружина батьки коронавірус
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