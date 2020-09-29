Помер емір Кувейту Сабах IV



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Сабах IV владарював у Кувейті з 2006 року

Останні місяці він знаходився на лікуванні в США, де йому зробили операцію

Під час лікування в США у віці 91 року помер емір Кувейту Сабах аль-Ахмед ас-Сабах (Сабах IV), повідомило кувейтське ТБ у вівторок, 29 вересня.

«Емір Кувейту, його Величність Сабах аль-Ахмед ас-Сабах відійшов до Аллаха», – сказав міністр у справах канцелярії еміра Алі аль-Джарах ас-Сабах.

Емір знаходився на лікуванні в США з кінця липня після проведеної йому операції.

Сабах IV був правителем Кувейту із січня 2006 року. До цього він займав пост прем'єр-міністра, а раніше протягом кількох десятиліть очолював МЗС країни.

До сьогоднішнього дня він був одним із найстаріших державних діячів світу.

Шейх Сабах народився в 1929 році. З 1963 по 2003 рік обіймав посаду міністра закордонних справ, а потім став прем'єр-міністром. З 2006 року Сабах IV очолював емірат.