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    Помер емір Кувейту Сабах IV

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    Сабах IV владарював у Кувейті з 2006 року - Помер емір Кувейту Сабах IV
    Сабах IV владарював у Кувейті з 2006 року

    Останні місяці він знаходився на лікуванні в США, де йому зробили операцію

    Під час лікування в США у віці 91 року помер емір Кувейту Сабах аль-Ахмед ас-Сабах (Сабах IV), повідомило кувейтське ТБ у вівторок, 29 вересня.
    «Емір Кувейту, його Величність Сабах аль-Ахмед ас-Сабах відійшов до Аллаха», – сказав міністр у справах канцелярії еміра Алі аль-Джарах ас-Сабах.
    Емір знаходився на лікуванні в США з кінця липня після проведеної йому операції.
    Сабах IV був правителем Кувейту із січня 2006 року. До цього він займав пост прем'єр-міністра, а раніше протягом кількох десятиліть очолював МЗС країни.
    До сьогоднішнього дня він був одним із найстаріших державних діячів світу.
    Шейх Сабах народився в 1929 році. З 1963 по 2003 рік обіймав посаду міністра закордонних справ, а потім став прем'єр-міністром. З 2006 року Сабах IV очолював емірат.
    МЗС США міністр
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