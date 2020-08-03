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    Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Х’юм

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    Джон&nbsp;Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі - Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Х’юм
    Джон Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі

    Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році

    У Північній Ірландії у віці 83 років помер лауреат Нобелівської премії миру 1998 року Джон Х’юм.

    Про це повідомляє ВВС.

    Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі.

    Джон Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році спільно з лідером Ольстерської юніоністської партії Девідом Трімблом за зусилля у пошуку мирного вирішення конфлікту в Північній Ірландії.

    У 1985 році він сприяв підписанню англо-ірландської угоди. До цього він очолював Соціал-демократичну і лейбористську партію в Північній Ірландії і представляв інтереси Північної Ірландії в Європарламенті.


    Його відома фраза: «Політика - це альтернатива війни».

    До слова, Нобелівську премію цьогоріч вручатимуть у новому форматіФонд розраховує на те, що вдасться провести вручення навіть в разі, якщо жоден з лауреатів не зможе особисто на ньому бути присутнім.

    Окрім цього організатори скасували традиційний банкет в стокгольмської ратуші через її обмежений простір.

    Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть у період з 5 по 12 жовтня. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня — в день смерті Альфреда Нобеля.

    політика Нобелівська премія премія
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