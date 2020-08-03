Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Х’юм



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Джон Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі

Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році

У Північній Ірландії у віці 83 років помер лауреат Нобелівської премії миру 1998 року Джон Х’юм.

Про це повідомляє ВВС.

Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі.

Джон Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році спільно з лідером Ольстерської юніоністської партії Девідом Трімблом за зусилля у пошуку мирного вирішення конфлікту в Північній Ірландії.

У 1985 році він сприяв підписанню англо-ірландської угоди. До цього він очолював Соціал-демократичну і лейбористську партію в Північній Ірландії і представляв інтереси Північної Ірландії в Європарламенті.

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.



Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.



Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7 — Social Democratic and Labour Party (@SDLPlive) August 3, 2020





Його відома фраза: «Політика - це альтернатива війни».

До слова, Нобелівську премію цьогоріч вручатимуть у новому форматі. Фонд розраховує на те, що вдасться провести вручення навіть в разі, якщо жоден з лауреатів не зможе особисто на ньому бути присутнім.

Окрім цього організатори скасували традиційний банкет в стокгольмської ратуші через її обмежений простір.

Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть у період з 5 по 12 жовтня. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня — в день смерті Альфреда Нобеля.