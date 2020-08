Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Х’юм

Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році

У Північній Ірландії у віці 83 років помер лауреат Нобелівської премії миру 1998 року Джон Х’юм.

Про це повідомляє ВВС.

Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі.

Джон Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році спільно з лідером Ольстерської юніоністської партії Девідом Трімблом за зусилля у пошуку мирного вирішення конфлікту в Північній Ірландії.

У 1985 році він сприяв підписанню англо-ірландської угоди. До цього він очолював Соціал-демократичну і лейбористську партію в Північній Ірландії і представляв інтереси Північної Ірландії в Європарламенті.

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.



Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.



Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7