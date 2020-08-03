Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Х’юм
Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році
У Північній Ірландії у віці 83 років помер лауреат Нобелівської премії миру 1998 року Джон Х’юм.
Про це повідомляє ВВС.
Х'юм помер в будинку для літніх людей в місті Лондондеррі.
Джон Х'юм отримав Нобелівську премію миру у 1998 році спільно з лідером Ольстерської юніоністської партії Девідом Трімблом за зусилля у пошуку мирного вирішення конфлікту в Північній Ірландії.
У 1985 році він сприяв підписанню англо-ірландської угоди. До цього він очолював Соціал-демократичну і лейбористську партію в Північній Ірландії і представляв інтереси Північної Ірландії в Європарламенті.
‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.— Social Democratic and Labour Party (@SDLPlive) August 3, 2020
Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.
Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7
Його відома фраза: «Політика - це альтернатива війни».
До слова, Нобелівську премію цьогоріч вручатимуть у новому форматі. Фонд розраховує на те, що вдасться провести вручення навіть в разі, якщо жоден з лауреатів не зможе особисто на ньому бути присутнім.
Окрім цього організатори скасували традиційний банкет в стокгольмської ратуші через її обмежений простір.
Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть у період з 5 по 12 жовтня. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня — в день смерті Альфреда Нобеля.