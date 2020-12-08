Шапошников обіймав посаду заступника командувача ВПС Прикарпатського військового і Одеського військових округів

У РФ помер останній міністр оборони СРСР, маршал авіації Євген Шапошников. Російський військовий помер на 79-му році життя. Про це повідомив російським ЗМІ керівник апарату Клубу воєначальників РФ Микола Дерябін.

Шапошников народився в 1942 році в Ростовській області. У 1963 році він закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, в 1969 році - Військово-повітряну академію імені Гагаріна, в 1984 році - Військову академію Генерального штабу СРСР.

Шапошников обіймав посаду заступника командувача ВПС Прикарпатського військового і Одеського військових округів, а також заступника головнокомандувача Групою радянських військ в Німеччині, командував 16-ю повітряною армією, очолював ВПС. З 23 серпня по 26 грудня 1991 року очолював міністерство оборони СРСР.

Після розпаду Радянського Союзу маршал був призначений головнокомандуючим Збройними силами СНД, а в червні 1993 року - секретарем Ради безпеки Росії. В подальшому обіймав посаду представника президента в державній компанії з експорту та імпорту озброєння і військової техніки «Росвооружение». Очолював «Аерофлот». У 1995-1997 роках був гендиректором «Аерофлоту», в 1997-2004 роки - помічником президента РФ.

Главком у лимстопаді повідомляв, що у Росії трапилась чергова смерть високопоставленого військового начальника. У московському військовому госпіталі помер віце-адмірал Олексій Бурілічев, начальник Головного управління глибоководних досліджень міноборони РФ – одного з найбільш засекречених управлінь російського військового відомства.

Варто зазначити, що в останні роки у Росії померли низка високопоставлених військових генералів, зокрема, начальник Головного розвідувального управління генштабу РФ Ігор Коробов. До нього російською військовою розвідкою чотири роки керував генерал Ігор Сергун, але і він помер, не виходячи у відставку.

Також в 1992 році заступник начальника ГРУ не пережив автомобільної катастрофи. У 1993 році теж в аварії загинув начальник військової контррозвідки Тихоокеанського флоту. У 1996 році одного з керівників ГРУ на смерть збив автомобіль.

У 1997 році з вікна своєї квартири викинувся генерал-майор ГРУ. У 1999 році – знову аварія, загинув заступник начальника ГРУ. У 2009 році заступник начальника ГРУ Юрій Іванов поїхав у відрядження до Сирії, пропав там, а потім його знайшли мертвим на березі моря в мальовничій турецькому селі. Що з ним сталося – незрозуміло.

Колишній глава резидентури Служби зовнішньої розвідки в Америці Сергій Третьяков, почавши працювати на США, помер в 2012 році, подавившись шматком м'яса в ресторані. Потім несподіваний інфаркт уже згаданого Сергуна в 2016 році, отруєння експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та смерть Коробова в 2018 році.