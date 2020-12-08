У США вперше афроамериканець очолить Пентагон – ЗМІ

Ллойд Остін пішов на пенсію в 2016 після 41 року служби

Байден визначився з кандидатурою на пост міністра оборони США

Новообраний президент США Джо Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони Сполучених Штатів. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ, зокрема, Politico.

Зазначається, що у разі затвердження Сенатом, Остін стане першим афроамериканцем, який очолить Пентагон.

«Остін також є першим темношкірим генералом, який командував армійською дивізією в бою, і першим, хто керував театром військових дій. Висування Остіна може бути зроблено вже у вівторок вранці, 8 грудня», ─ пише Politico.

Ллойд Остін, який керував Центральним командуванням США перед відходом у відставку в 2016 році, в останні дні став одним з головних кандидатів на цей пост. Мішель Флурной спочатку розглядалася як можливий глава оборонного відомства США. Її ім’я не згадувалося Джо Байденом під час оголошення ключових членів команди з питань національної безпеки два тижні тому.

«Генерал Остін — має бездоганну репутацію, враховуючи його військову кар’єру, і міг би стати видатним секретарем міністерства оборони», — заявив виданню конгресмен Бенні Томпсон.

Сам Остін, як і представник перехідної команди Байдена, відмовився від коментарів.

Байден і Остін познайомилися під час адміністрації Обами. Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він зіграв ключову роль в нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році.

Водночас відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому буде потрібно спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Меттіс.

Кандидатура Остіна також зустріла критику з боку деяких експертів з національної безпеки.

«З точки зору військово-цивільних відносин це здається жахливою ідеєю», — заявила в Twitter Роза Брукс, професор Джорджтаунського університету і колишній співробітник Пентагону, яка написала статтю в The New York Times, в якій закликала призначити на цей пост жінку. «Призначаючи генерала, що нещодавно пішов у відставку, яким би прекрасним він не був, на найвищу цивільну посаду в Міністерстві оборони — це найгірший сигнал».

Разом з тим команда Байдена вважає Остіна безпечним вибором, заявив виданню Politico один з колишніх чиновників міністерства оборони, близький до перехідної команді Байдена. Він додав, що генерал у відставці вважається хорошим солдатом, який буде виконувати політику обраного президента.

Ллойд Остін пішов на пенсію в 2016 після 41 року служби. Він увійшов до ради директорів компанії Raytheon Technologies — одного з найбільших підрядчиків Пентагону. Він також є членом правління Nucor, найбільшого американського виробника сталі, а також медичної компанії Tenet. Остін також входить до правління благодійного фонду Carnegie Corporation of New York.