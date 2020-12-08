В окупованому Криму з’явилося привітання від Леніна і Сталіна

Окрім радянських вождів, на банері зображено Орден Перемоги, а також напис «З новим роком»

Авторами «новорічного привітання» стали представники Комуністичної партії РФ

В центрі окупованого Росією Севастополя 7 грудня з’явився банер з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Про це повідомляє «Крим Реалії».

Авторами «новорічного привітання» стали представники Комуністичної партії РФ.

Окрім радянських вождів, на банері зображено нагороду часів СРСР – Орден Перемоги, а також напис «З новим роком».

Зазначається, що подібні банери з’являються в окупованому Криму, починаючи з 2014 року.

До слова, восени цього року у центрі Рівного відкопали погруддя Сталіна.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі постамент Леніна прикрасили скульптурою Христа.