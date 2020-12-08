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    Події в Україні

    В окупованому Криму з’явилося привітання від Леніна і Сталіна

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    Окрім радянських вождів, на банері зображено Орден Перемоги, а також напис&nbsp;&laquo;З новим роком&raquo; - В окупованому Криму з’явилося привітання від Леніна і Сталіна
    Окрім радянських вождів, на банері зображено Орден Перемоги, а також напис «З новим роком»
    Фото: «Крим Реалії»

    Авторами «новорічного привітання» стали представники Комуністичної партії РФ

    В центрі окупованого Росією Севастополя 7 грудня з’явився банер з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

    Про це повідомляє «Крим Реалії».

    Авторами «новорічного привітання» стали представники Комуністичної партії РФ.

    Окрім радянських вождів, на банері зображено нагороду часів СРСР – Орден Перемоги, а також напис «З новим роком».

    Зазначається, що подібні банери з’являються в окупованому Криму, починаючи з 2014 року.

    До слова, восени цього року у центрі Рівного відкопали погруддя Сталіна.

    Також повідомлялося, що на Запоріжжі постамент Леніна прикрасили скульптурою Христа.

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    Теги: Крим історія Севастополь політика новорічні свята СРСР Йосип Сталін
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