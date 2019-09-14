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    Події в Україні

    Впродовж доби бойовики п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ – 1 український військовий загинув, 8 поранено

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    Впродовж доби бойовики п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ – 1 український військовий загинув, 8 поранено

    Цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню

    За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, один український військовий загинув, восьмеро отримали поранення.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

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    Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета; двічі в районі Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

    Нагадаємо, вчора в районі проведення операції об’єднаних сил при виконанні бойового завдання один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

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