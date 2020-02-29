Помер знаменитий фізик-теоретик Фрімен Дайсон



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На 97 році життя помер відомий фізик-теоретик і популяризатор науки Фрімен Дайсон

Дайсон досліджував квантову теорію поля, квантову електродинаміку, математичну фізику та астрофізику

У США на 97 році життя помер відомий фізик-теоретик і популяризатор науки Фрімен Дайсон. Його вважають одним з засновників сучасної квантової електродинаміки.

Про це пише National Geographic.

Про смерть вченого повідомила його дочка.

Дайсон досліджував квантову теорію поля, квантову електродинаміку, математичну фізику та астрофізику.

Вчений поглибив уявлення людства про те, як світло взаємодіє з речовиною і створює матеріальний світ. Він також присвятив дослідження гіпотезам про майбутнє Землі й проблемам глобального потепління.

Дайсон брав участь у розробці космічного корабля, який рухався б за допомогою ядерних зривів. Наразі цей проєкт нереалізований.

З дослідженнями фізика можна ознайомитися на сайті Школи природних наук Інституту перспективних досліджень (Прінстон).

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