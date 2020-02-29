Загострення у Сирії: Трамп запевнив Ердогана у своїй підтримці



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Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом Фото: AFP

Трамп закликав режим президента Сирії, Росію й Іран зупинити наступ на північно-західну сирійську провінцію Ідліб

Президент США Дональд Трамп підтвердив підтримку Туреччини з боку Вашингтона під час телефонної розмови зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, повідомляє агентство Reuters.

Водночас Трамп закликав режим президента Сирії Башара Асада, Росію й Іран зупинити наступ на північно-західну сирійську провінцію Ідліб – останній опорний пункт повстанців у регіоні.

Розмова відбулася через день після того, як 33 турецьких солдатів загинули внаслідок авіаудару підтримуваних Росією сирійських урядових військ, відповідь на який дала Туреччина.

Трамп «висловив підтримку зусиллям Туреччини з деескалації ситуації на північному заході Сирії й уникнення гуманітарної катастрофи», повідомили в Білому домі, не уточнивши в чому саме полягає підтримка.

Зазначимо, що 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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