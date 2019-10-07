Померла найстаріша собака в Україні
Собаку було звати Луша Товстеньке Щастя
Мопс Луша Товстеньке Щастя померла у віці 19 років і 6 місяців
У Харкові померла мопс, яка офіційно визнана найстарішою собакою в Україні.
Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.
«В Харкові, у віці 19 років і 6 місяців, померла наша рекордсменка, яка офіційно визнана найстарішим собакою в Україні. Я вважаю, що таке тривале життя, це гідний приклад любові і турботи Людини. Тому це досягнення також і її хазяйки, Анни Гарбуз», - написала Вєтрова.
Собаку було звати Луша Товстеньке Щастя.
До слова, у Києві пройшов Всеукраїнський марш за тварин. Учасники маршу вимагали заборонити використання тварин у цирках, дельфінаріях та для фотопослуг, відмовитися від створення і функціонування притравочних станцій, хутрових ферм і використання живих тварин для тестування косметики, парфумерії.