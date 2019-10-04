В Одесі собак, яких відловлюють, тримають за гратами та без води



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Кошти на утримування тварин з міського бюджету виділяються

Зоозахисна організація опублікувала відео з приміщення Муніципальної служби поводження з тваринами, де містяться виловлені на вулицях собаки, які очікують стерилізації. Незважаючи на виділені відомству кошти, за тваринами ніхто не доглядає, їх містять в клітинах, без води та в антисанітарії.

За словами представників зоозахисної організації, підтвердилася інформація про те, що в Одесі на вулиці Отамана Головатого, 32 в жорстоких умовах утримують собак.

Собак тримають в клітинах без води, в кімнатах стоїть жахливий запах через надзвичайну антисанітарії та відсутності вигулу собак. Очевидці стверджують, що до собак не приїжджають по кілька днів. Також жителі бачили, як в смітник викидають мертвих собак. Влітку собаки знаходилися в закритому приміщенні тижнями, постійно вили.

Одеська міська рада виділила Муніципальної службі поводження з тваринами три автомобілі, приміщення і фінансує розвиток служби. Однак з собаками ніхто не знаходиться, умови утримання жахливі, немає навіть води.

Відзначимо, що в цих приміщеннях містять бездомних тварин, яких виловили на вулиці. Вони чекають своєї черги на стерилізацію в Німецькому притулку. Після цього тварин повинні повернути туди, де їх спіймали.

Джерело: usionline.com