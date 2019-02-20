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    Померла знаменита українська поетеса Ганна Чубач

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    <span>Знаменита українська поетеса Ганна Чубач</span> - Померла знаменита українська поетеса Ганна Чубач
    Знаменита українська поетеса Ганна Чубач

    Причиною смерті 78-річної поетеси стала важка хвороба

    На 79-му році життя від тяжкої хвороби померла знаменита українська поетеса Ганна Чубач. Про це повідомив голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський у Facebook.

    «Відлетіла у засвіти наша подільська журавка...», - написав Вітковський.

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    Ганна Чубач прийшла в літературу в 60-ті роки. Тоді її прийняли до Спілки письменників зі збіркою віршів «Журавка». Потім її так і називали в багатьох оглядах та статтях «журавка з Подільського краю».

    Вона написала понад сто дитячих і дорослих книг. Її твори можна знайти в майже всіх читанках та буквариках.

    Деякі вірші Чубач стали відомими піснями: «Крила», «Хустка тернова», «Не відлітайте, лелеки», «Поле, поле», «Вишенька біла», «Світ із любові». А її «Черепаха-аха» знають майже всі українські діти.

    Поетеса - лауреат всеукраїнських літературних премій імені Павла Усенка, Марусі Чурай, С. Гулак-Артемовського та міжнародної премії «Дружба». Її вірші перекладені на російську, англійську, німецьку, чеську, болгарську, угорську, монгольської і інші мови.

    Нагадаємо, 19 лютого помер знаменитий французький дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel Карл Лагерфельд.

    Як повідомлялось, 31 жовтня 2018 року в Києві пішов з життя відомий український письменник, сценарист Богдан Жолдак.

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