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    Жизнь

    Причиной смерти Карла Лагерфельда стало онкологическое заболевание

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    Карл Лагерфельд - Причиной смерти Карла Лагерфельда стало онкологическое заболевание
    Карл Лагерфельд
    instagram.com/ffashion_labb

    Легендарный модельер придерживался здорового образа жизни и диагноз стал для него полным шоком

    Стала известна причина смерти легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда, который умер сегодня,19 февраля 2019 года.

    Как сообщает издание Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру, у него была онкологическая болезнь. Умер кутюрье из-за рака поджелудочной железы. 

    «Он не рассказывал о своей болезни, но смело с ней боролся. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком», – поделился инсайдер.

    Другой источник рассказал, что Карл Лагерфельд стал чувствовать себя плохо еще несколько недель назад. 22 января этого года дизайнер впервые пропустил два показа Chanel в Париже и не вышел на поклон. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку ранее он ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позже представители бренда заявили, что он чувствовал себя усталым.

    Напомним, после новости о смерти Карла Лагерфельда, французский Дом моды Chanel сообщил, кто займет пост креативного директора.

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