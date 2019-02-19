Причиной смерти Карла Лагерфельда стало онкологическое заболевание



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карл Лагерфельд instagram.com/ffashion_labb

Легендарный модельер придерживался здорового образа жизни и диагноз стал для него полным шоком

Стала известна причина смерти легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда, который умер сегодня,19 февраля 2019 года.

Как сообщает издание Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру, у него была онкологическая болезнь. Умер кутюрье из-за рака поджелудочной железы.

«Он не рассказывал о своей болезни, но смело с ней боролся. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком», – поделился инсайдер.

Другой источник рассказал, что Карл Лагерфельд стал чувствовать себя плохо еще несколько недель назад. 22 января этого года дизайнер впервые пропустил два показа Chanel в Париже и не вышел на поклон. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку ранее он ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позже представители бренда заявили, что он чувствовал себя усталым.

Напомним, после новости о смерти Карла Лагерфельда, французский Дом моды Chanel сообщил, кто займет пост креативного директора.