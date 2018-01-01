Помічниця Лаврова хоче перевірити на допінг членів МОК

В олімпійському комітеті не впевнені, що спортсмени не вживали допінг

Речник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова хоче перевірити на допінг членів Міжнародного олімпійського комітету. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Таку заяву вона зробила після того, як стало відомо, що комісія Міжнародного олімпійського комітету відмовила 15 росіянам в участі в Зимових Іграх.



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В олімпійському комітеті не впевнені, що спортсмени не вживали допінг

Речник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова хоче перевірити на допінг членів Міжнародного олімпійського комітету. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Таку заяву вона зробила після того, як стало відомо, що комісія Міжнародного олімпійського комітету відмовила 15 росіянам в участі в Зимових Іграх.

«Після таких заяв виникає запитання: а чи не час на допінг перевірити членів МОК?», - написала вона.

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