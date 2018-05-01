Помічник держсекретаря США сьогодні прибуде у Київ

Уесс Мітчелл буде в Україні протягом 1-3 травня

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уесс Мітчелл сьогодні має прибути до Києва. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США. «Помічник держсекретаря 1-3 травня перебуватиме в Києві, де проведе серію зустрічей, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і важливість проведення в



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Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уесс Мітчелл

Уесс Мітчелл буде в Україні протягом 1-3 травня

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уесс Мітчелл сьогодні має прибути до Києва. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

«Помічник держсекретаря 1-3 травня перебуватиме в Києві, де проведе серію зустрічей, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і важливість проведення в країні економічних та антикорупційних реформ», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Майк Помпео, який у четвер був затверджений на посаді держсекретаря США, приступив до виконання своїх обов'язків.

Як повідомлялось, Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди, якщо не буде досягнуто домовленостей з європейськими партнерами, що виключають можливість володіння Іраном ядерною зброєю. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у неділю в Ер-Ріяді на прес-конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделям аль-Джубейром, повідомляє Reuters.