Помічник Киви тікав з України, його затримали спецслужби

Чоловіка затримали між Хмельницьким та Львовом

У середу, 9 березня спецслужби затримали депутата Полтавської облради від ОПЗЖ, президента Полтавської обласної федерації таїландського боксу Олега Панкратьєва. Панкратьєв також є помічником одіозного нардепа Іллі Киви, інформує закарпатське видання GroZa news.

За інформацією видання, Панкратьєв намагався покинути країну через західний кордон. Помічника Киви затримали між Хмельницьким та Львовом за підозрою у підриві державної влади.

До останнього часу Олег Панкратьєв був секретарем постійної депутатської комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

Окрім цього, Олег Панкратьєв є членом виконавчого комітету Полтавської міськради і на місцевому рівні вів усі партійні справи того крила ОПЗЖ, яке очолювали Медведчук-Рабінович.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді.

Раніше нардепа виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

У січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві, періодично з’являється в ефірі російського телебачення та прямо виступає за підтримку російської агресії проти України.

Як повідомляв «Главком», на Херсонщині депутат міськради схиляв мешканців перейти на бік окупантів. Він через мережу Facebook схиляв мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ.