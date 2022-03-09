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    Поліція затримала організатора переправлення чоловіків за кордон

    Поліція затримала організатора переправлення чоловіків за кордон
    фото з відкритих джерел

    Підозрюваний організував доставку чоловіків до кордону з Молдовою

    В Чернівецькій області повідомили про підозру організатору незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. За час своєї так званої роботи він зміг заробити близько $100 тис. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram.

    Житель Хмельницької області налагодив злочинну схему, за допомогою якої кордони України в умовах воєнного стану залишали чоловіки віком 18-60 років. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон він отримав $100 тис.

    Відомо про те, що підозрюваний організував «доставку» чоловіків до кордону з Молдовою, де вони повинні були її самостійно перетнути, але за підсумком були затримані представниками прикордонної служби.

    Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї справи.

    Також нагадаємо, що 9 березня з Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими.

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    Теги: війна Україна поліція кордон час
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    Поліція затримала організатора переправлення чоловіків за кордон