Поліція затримала організатора переправлення чоловіків за кордон

Підозрюваний організував доставку чоловіків до кордону з Молдовою

В Чернівецькій області повідомили про підозру організатору незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. За час своєї так званої роботи він зміг заробити близько $100 тис. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram.

Житель Хмельницької області налагодив злочинну схему, за допомогою якої кордони України в умовах воєнного стану залишали чоловіки віком 18-60 років. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон він отримав $100 тис.

Відомо про те, що підозрюваний організував «доставку» чоловіків до кордону з Молдовою, де вони повинні були її самостійно перетнути, але за підсумком були затримані представниками прикордонної служби.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї справи.

Також нагадаємо, що 9 березня з Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими.