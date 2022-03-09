На Херсонщині депутат міськради схиляв мешканців перейти на бік окупантів

Імені депутата правоохоронці не називають

Депутат Генічеської міськради виявився прихильником російської «гуманітарки» – прокуратура відкрила провадження. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Херсонська обласна прокуратура почала кримінальне провадження стосовно депутата Генічеської міської ради за фактом публічного заклику до агресивної війни (ст. 436 КК України).

«Поки мирне населення окупованого регіону виходить на мітинги на підтримку України та бойкотує ввезену російську «гуманітарку», депутат публічно підігрує ворожій пропаганді. Він через мережу Facebook схиляє мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ», – говориться у повідомлені.

Прокурори Херсонщини продовжують фіксувати злочини з метою притягнення винних до відповідальності.

Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.

Також, херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів.

Під контролем окупантів перебуває місто Херсон, де відбуваються акції протесту місцевих мешканців проти окупації.