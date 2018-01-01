Помилувана Порошенком злочинниця розповіла про підрив військових на Донеччині

Україна передала «ДНР» помилувану жінку

Надія Козлова — жінка, яку задля розблокування процесу звільнення полонених помилував президент України, у лікарні окупованого Донецька розповіла свою версію подій. Козлова відбувала покарання за загибель двох українських військових в результаті підриву машини у місті Часів Яр у Донецькій області. Про це вона розповіла в інтерв’ю



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Козлова у лікарні окупованого Донецька

Україна передала «ДНР» помилувану жінку

Надія Козлова — жінка, яку задля розблокування процесу звільнення полонених помилував президент України, у лікарні окупованого Донецька розповіла свою версію подій. Козлова відбувала покарання за загибель двох українських військових в результаті підриву машини у місті Часів Яр у Донецькій області.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Комсомольській правді.

За словами Надії, у той вечір — 8 листопада 2014 року — вона посварилася зі своїм знайомим, який погрожував їй гранатою і був напідпитку. Під час бійки з ним, дівчина вихопила в чоловіка з рук гранату і втекла.

Дорогою біля неї зупинився автомобіль з військовими, які запронували дівчині допомогу. Вона погодилася і сіла в машину, а коли опинилася в салоні, побачила, що вони були п'яні. Жінка, розповідає, що її нібито почали домагатися, і вона випустила гранату з руки.

«Почали чіплятися, я впустила гранату. На цьому всі мої спогади обриваються, певно, втратила свідомість. Наступний кадр — вже у лікарні», — розповіла Козлова.

Нагадаємо, що Надія Козлова у 2015 році була засуджена районним судом Бахмута до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство двох нацгвардійців. Хоча у вироку суду не було згадки про те, що це військові.

У суді Козлова свідчила, що в неї втомилась рука і вона випустила гранату, від чого та зірвалась. Результат: чоловіки загинули, в Козлової відірвана рука, і осколками посікло ноги. Вона відбувала покарання в колонії в Одесі, і вже там у Козлової народилася дитина.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українськиї заручників.

Як ішлося під час зустрічі президента Петра Порошенка з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм та представником президента в тристоронній контактній групі Іриною Геращенко, Україна чекає на звільнення з полону ще кількох військових.