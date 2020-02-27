Помпео: США ніколи не визнають претензій РФ на суверенітет над Кримом



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Держсекретар США Майк Помпео: Світ ніколи не забуде російського вторгнення в Україну

За словами Помпео, впродовж шести років Росія намагається брехнею та дезінформацією легітимізувати анексію - однак ці зусилля приречені на провал

На шості роковини окупації Криму Росією державний секретар США Майкл Помпео виступив з офіційною заявою, у якій підтвердив чітку позицію своєї держави: півострів належить Україні.

Відповідну заяву оприлюднив Державний департамент США.

«Сполучені Штати підтверджують: Крим – це Україна. Як підкреслено в нашій Кримській декларації в липні 2018 року, США ніколи не визнають претензій РФ на суверенітет над півостровом. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму», - наголосив Помпео.

Він зазначив, що окупація Криму та посилення мілітаризації півострова «є загрозою для загальної безпеки», а утиски окупаційною владою прав та свобод мешканців Криму є неприпустимими.

«Росія ув'язнила понад 80 людей з Криму, в тому числі представників кримськотатарської громади. Деякі з них зазнали катувань за мирне протистояння окупації» - держсекретар.

Помпео згадав про те, що кримські татари продовжують зазнавати переслідувань та невиправданих набігів на їхні будинки й мечеті. Окупаційна влада залякує їх, обмежує проведення культурних заходів та криміналізує Меджліс. Крім того, Росія примусово мобілізувала майже 20 тис. кримчан, порушуючи міжнародне право.

«США закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона неправомірно ув'язнила за мирне інакомислення, а також припинити порушення фундаментальних свобод у Криму», - наголосив очільник Держдепу.

Він додав, що впродовж шести років Росія намагається брехнею та дезінформацією легітимізувати анексію - однак ці зусилля приречені на провал.

«Світ ніколи не забуде російського вторгнення в Україну, яке триває. США засуджують незаконні дії Росії в Криму, її агресію проти України на Донбасі, та зберігатимуть чинними санкції проти РФ, допоки вона не поверне Крим під контроль України й повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод», - підкреслив державний секретар США.

Нагадаємо, двом «прокурорам» Криму повідомили про підозру у державній зраді.

До слова, вчора у Києві під посольством Росії відбулася акція «Шість років окупації Криму – шість вимог до агресора». Активісти, зокрема, закидали посольство РФ у Києві личаками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

26 лютого 2014 року в місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців і представників інших національностей.

До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Джерело: Укрінформ