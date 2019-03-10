Понад 20 тисяч людей у США залишилися без світла через негоду



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Наслідки стихії в Арканзасі

Сьогодні у деяких штатах на півночі США очікуються сильний снігопад, снігові бурі і поривчастий вітер

В американських штатах Арканзас і Техас через негоду понад 20 тисяч громадян залишилися без електрики.

Про це повідомляє телеканал NBC.

За інформацією Національної метеорологічної служби США, два торнадо зачепили штат Арканзас у суботу, 9 березня.

Як зазначили представники влади, інформації про потерпілих поки не надходило, проте були зруйновані декілька будинків, а також пошкоджені лінії електропередачі.

У результаті близько 13,5 тисяч осіб в Арканзасі і понад 10 тисяч у Техасі залишилися без електрики.

Крім того, повідомляється, що сильним штормом також накрило штат Луїзіана в суботу вранці. Про постраждалих невідомо, однак декілька будівель і будинків були пошкоджені.

Національний центр США зі стеження за ураганами попередив про сильний вітер і град у штатах Теннесі, Міссісіпі і Кентуккі.

У свою чергу, за даними Метеорологічної служби США, у деяких штатах на півночі країни очікуються сильний снігопад, снігові бурі і поривчастий вітер.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23.

Серед загиблих є діти. Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.

9 березня президент Дональд Трамп провідав постраждалих від торнадо в Алабамі і роздав автографи на Бібліях.

Джерело: Кореспондент.net