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    Понад 20 тисяч людей у США залишилися без світла через негоду

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    <p>Наслідки стихії в Арканзасі</p> - Понад 20 тисяч людей у США залишилися без світла через негоду

    Наслідки стихії в Арканзасі

    Сьогодні у деяких штатах на півночі США очікуються сильний снігопад, снігові бурі і поривчастий вітер

    В американських штатах Арканзас і Техас через негоду понад 20 тисяч громадян залишилися без електрики.

    Про це повідомляє телеканал NBC.

    За інформацією Національної метеорологічної служби США, два торнадо зачепили штат Арканзас у суботу, 9 березня.

    Як зазначили представники влади, інформації про потерпілих поки не надходило, проте були зруйновані декілька будинків, а також пошкоджені лінії електропередачі.

    У результаті близько 13,5 тисяч осіб в Арканзасі і понад 10 тисяч у Техасі залишилися без електрики.

    Крім того, повідомляється, що сильним штормом також накрило штат Луїзіана в суботу вранці. Про постраждалих невідомо, однак декілька будівель і будинків були пошкоджені.

    Національний центр США зі стеження за ураганами попередив про сильний вітер і град у штатах Теннесі, Міссісіпі і Кентуккі.

    У свою чергу, за даними Метеорологічної служби США, у деяких штатах на півночі країни очікуються сильний снігопад, снігові бурі і поривчастий вітер.

    Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23.

    Серед загиблих є діти. Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.

    9 березня президент Дональд Трамп провідав постраждалих від торнадо в Алабамі і роздав автографи на Бібліях.

    Джерело: Кореспондент.net

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