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    У світі

    Трамп провідав постраждалих від торнадо в Алабамі і роздав автографи на Бібліях

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    Дональд Трамп під час візиту в Алабаму - Трамп провідав постраждалих від торнадо в Алабамі і роздав автографи на Бібліях
    Дональд Трамп під час візиту в Алабаму
    Фото: Washington Post

    Трамп подякував рятувальникам та волонтерам, а місцевим роздав автографи

    Президент США Дональд Трамп провідав потерпілих від нищівного торнадо в штаті Алабама. Американський лідер спершу облетів зону лиха на гелікоптері.

    Після туру розтрощеним стихією містом Борегард господар Білого дому з дружиною побував у церкві, що допомагає нужденним.

    Там він подякував рятувальникам та волонтерам, а місцевим роздав автографи. Причому розписувався Трамп як на кепках, так і на Бібліях.

    Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23.

    Серед загиблих є діти.

    Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.

    Джерело: ТСН

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