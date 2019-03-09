Трамп провідав постраждалих від торнадо в Алабамі і роздав автографи на Бібліях
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Дональд Трамп під час візиту в Алабаму
Фото: Washington Post
Трамп подякував рятувальникам та волонтерам, а місцевим роздав автографи
Президент США Дональд Трамп провідав потерпілих від нищівного торнадо в штаті Алабама. Американський лідер спершу облетів зону лиха на гелікоптері.
Після туру розтрощеним стихією містом Борегард господар Білого дому з дружиною побував у церкві, що допомагає нужденним.
Там він подякував рятувальникам та волонтерам, а місцевим роздав автографи. Причому розписувався Трамп як на кепках, так і на Бібліях.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23.
Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.
Джерело: ТСН