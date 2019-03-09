Трамп провідав постраждалих від торнадо в Алабамі і роздав автографи на Бібліях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп під час візиту в Алабаму Фото: Washington Post

Трамп подякував рятувальникам та волонтерам, а місцевим роздав автографи

Президент США Дональд Трамп провідав потерпілих від нищівного торнадо в штаті Алабама. Американський лідер спершу облетів зону лиха на гелікоптері.

Після туру розтрощеним стихією містом Борегард господар Білого дому з дружиною побував у церкві, що допомагає нужденним.

Там він подякував рятувальникам та волонтерам, а місцевим роздав автографи. Причому розписувався Трамп як на кепках, так і на Бібліях.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23.

Серед загиблих є діти.

Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.

Джерело: ТСН