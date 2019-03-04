Жертвами торнадо в США стали десятки людей



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Через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики

Шериф округу Лі Джей Джонс повідомив, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23, передає Associated Press. Влада очікує подальшого збільшення числа жертв. При цьому рятувальникам довелося призупинити пошуково-рятувальну операцію через темряву і небезпечні погодні умови.

«На жаль, я відчуваю, що число жертв може знову зрости», - сказав Джонс.

Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.